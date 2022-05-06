Abdurrahman Yıldırım: Bu duruma şaşırdım

Benim gözlemlerim ki, şehir olarak tüketimin en çok olduğu İstanbul oluyor, fiyat artışlarının mart ayında yapıldığı yönündeydi. Nisanda fiyat artışları genelde durgun seyretti. Mayıs ile birlikte meyve ve sebzede düşüşlerin başladığını gözlemliyorum.

Ancak TÜİK rakamlarına göre mart ayında taze meyve sebzede fiyat artışı yüzde 0.69 ile çok sınırlı kaldı. Martta ne oldu da taze meyve ve sebzede hiç artış olmadı? Bu duruma şaşırdım.

İşin daha ilginci taze meyve ve sebzedeki doğal seyir mart ayında bozulmuş. Aralık ayında yüzde 7.89, ocakta yüzde 20.82, martta yüzde 32.16 artan taze meyve ve sebze fiyatları martta durulmuş, nisanda yeniden yüzde 20.85 ile yüksek artış düzeyine geri dönmüş.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı