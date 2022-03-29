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Yaramazlara biraz batar!

Abdurrahman Yıldırım: Borsalar için yılın ikinci çeyreği çok zor geçmeye aday


Aynen tahvil tarafında olduğu gibi borsalar için yılın ikinci çeyreği çok zor geçmeye aday.

Bunun ilk nedeni ikinci çeyrekte Fed’in faizleri iki kez arka arkaya 50 baz puan artırmaya ve yanında büyük dilimler halinde bilanço daraltmaya hazırlanması.


Fed’in para musluğunu kısmaya yönelik her adımının ilk vuracağı yer tahvil piyasası ise ikincisi hisse senedi piyasasıdır. Tahvil temel bir piyasa ve hisse senedi piyasasındaki fiyatlamalara baz oluşturuyor. Faizlerin artışı aynı oranda hisse senetlerini baskılıyor.

Yine ikinci çeyrekte ABD ve AB ekonomisinde resesyonun gündeme gelip gelmeyeceği belirginlik kazanacak. Resesyon en başta faizin ne kadar artırılacağına, bilançonun ne hızda kısılacağına bağlı.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı

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