Abdurrahman Yıldırım: Birileri bu konutların kirasını ödeyecek

Faize yatırımda yüksek reel kayıplar meydana gelirken, konuta yatırımda yüksek reel kazancın elde edilmesi, hanehalkı için gayrimenkulü tam bir finansal yatırım haline getiriyor.

İnsanımız da gayrimenkulü çok sever. Alım ve satımını da iyi yapar. Konut satışları da ocak ayında yüzde 25 artmıştı. Fiyat artışları ise satışlardan daha hızlı çıktı.

Bundan daha önemli olanı ise konut fiyatlarının enflasyonun yaklaşık 30 puan önünden gitmesidir. Hemen hemen bütün mal ve hizmet fiyatını yukarı çekiyor.

Gıda ve enerji enflasyonuyla baş etmek zor hale gelmişken, şimdi buna kira ve konut ekleniyor. Birileri bu konutların kirasını ödeyecek ya da bitişiğindeki işyerinin.

Hane halkının böyle ağır bir yükün altından kalkması ancak enflasyon üstünde bir kazanç elde etmesiyle mümkün. Bunun için şirketlerin iyi kar etmesi, iyi ücret vermesi, yurt dışıyla iyi rekabet etmesi gerekiyor.

Bunun da şimdilik uygun ortamı yok. Belki dünyada kartların yeniden karıldığı bir dönemde Türkiye’nin önüne çıkacak fırsatları iyi kullanabilirsek olabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı