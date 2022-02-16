Abdurrahman Yıldırım: Altın bu koşullarda düşmeyecekse hangi koşullarda düşecek?

ABD merkez bankası Fed’in parasal sıkılaştırmaya başlayacağı bir dönemin eşiğindeyiz.

Üstelik açıklanan ekonomik veriler ve yüksek enflasyon rakamları para musluğunun bir an önce ve hızlıca kısılmasını gerektiriyor. Buna ilişkin açıklamalar da yapılıyor, beklentiler de oluştu.

Fed’in bu yıl için faiz artırım sayısı kısa bir sürede 3’ten 7’ye yükseldi. Altının yakın korelasyon içinde bulunduğu ABD 10 yıllık faizi bu gelişmeler üzerine yüzde 1.8’den yüzde 2’nin üzerine çıktı.

Böyle bir konjonktürde altının direncini artıran ne olabilir? Altın bu koşullarda düşmeyecekse hangi koşullarda düşecek?

Bir gün önce bu sorunun yanıtı kolaydı. Jeopolitik risk artışı denilip geçilebilirdi. Ancak bugün itibariyle jeopolitik durum değişmesine karşılık altının dirençli durumu pek değişmedi.

Finansal sistemde geçmişe göre fark nerede diye bakıldığında bu kez kripto varlıklar dikkati çekiyor. Büyüklükleri 2 trilyon doları aşan ve dijital altın diye tanıtımı da yapılan bir finansal üründen bahsediyoruz.

(…) Dijital altın ve kripto varlıklar satış yiyorsa yemeye de devam edecekleri tahmin ediliyorsa gerçek altına dönüş olabilir. Arada bir geçişkenlik var da, ne kadar bilmiyoruz. Bu dönemde altından dijital altına geçenler, geri dönüyor olabilir.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı