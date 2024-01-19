Abdurrahman Yıldırım: 13 yılda en yüksek getiri altından

13 yılı bulan dönemde en yüksek getiri yüzde 3.545 ile gram altından.

İkinci sırada kira gelirlerinin de dahil edildiği konut değer artışı yüzde 2.695’lik getiriyle yer alıyor.

Yine aynı vadede bankada değerlendirilmesiyle faiz getirisi de elde edilen doların değer artışı yüzde 2.398’i buluyor ve üçüncü sırada yer alıyor.

Konutun getirisi geçmiş 13 yılın en yüksek kazancını sağlayan altından sonra ama dolardan yukarıda ikisinin arasında bir yerde gerçekleşti.

Euro vadeli mevduatın getirisi ise yüzde 1.660 ile dördüncü sırada.

Uzun vadede daha iyi performans göstermesi gereken BİST 100’ün kazancı ise yüzde 1.354 ile enflasyonun üstünde.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı