Abdurrahman Yıldırım: 10 ülke içinde en çok ihracat yapılan ülkeler var

Diplomaside istenmeyen insan ilanı büyükelçinin ülkeyi terk etmesini gerektiriyor. Uygulamada elçisi gönderilen ülkeyle ilişkiler bozuluyor, yerine yeni elçi de atanmıyor. Nota veriliyor, ilgili ülke büyükelçisi de istenmeyen insan ilan ediliyor. Karşılıklı büyükelçi olmadan diplomasi ve ticari ilişleri sürdürmek ise giderek zorlaşabiliyor. Hatta iş büyükelçiliklerin kapatılmasına kadar varıyor.

10 ülke içinde ise en çok ihracat yapılan Almanya, ABD, Fransa, Hollanda gibi ülkeler var. 10 ülkeye yapılan ihracatın toplamı bu yılın 8 ayında 35.66 milyar doları buldu. Bu da aynı dönemdeki 140.2 milyar dolarlık toplam ihracatın yüzde 25.4’üne denk geliyor. Dış ticaret ve özellikle ihracat açısından krizin önemi de burada.

Ayrıca önemi ise büyükelçisini gönderdiğiniz ülkenin liderleriyle siyasi ilişkileri nasıl sürdüreceğiniz ve görüşmelerde ne diyeceğiniz. Özellikle ABD Başkanı Biden ile Erdoğan’ın bu hafta sonu Roma’da toplanacak G20 Liderler Zirvesi’nde görüşmesi var. İki ülke arasındaki ilişkileri düzeltmek için bir görüşme fırsatı daha yakalanmışken, bunun büyükelçi krizi ile heba edilmesi riski doğdu.

Abdurrahman Yıldırım’ın yazısı