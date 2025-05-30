Abdulkadir Selvi: Türkiye, PKK'nın silah bırakma sürecini her ülkede bu yaz bitirmek istiyor

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PKK’nın silah bırakma sürecinde gözlerin çevrildiği yerlerden biri de Suriye oldu. Suriye’de Mazlum Abdi ile Ahmed Şara arasında yapılan anlaşma ile yıl sonuna kadar SDG-PKK-YPG’nin silah bırakması ve yeni Suriye yönetimine entegre olması öngörülüyor. Ancak bu sürecin Türkiye ve Irak’taki takvimle uyumlu bir şekilde ilerlemesi için çaba gösteriliyor.

Dikkatinizi çekmiştir Ahmed Şara’nın Türkiye ziyaretinde yanında MİT Başkanı İbrahim Kalın vardı. Kalın, kısa bir süre önce de Suriye’deydi. PKK’nın silah bırakma sürecinin hızlandırılması için temaslarda bulundu.

Türkiye, PKK’nın silah bırakma sürecini her ülkede, o ülkenin dinamiklerini dikkate alarak yönetmek ve bu yaz bitirmek istiyor. O nedenle bu yaz birileri için tatil yok.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı