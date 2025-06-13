Abdulkadir Selvi: Trump, İran'ı vurmak için vize isteyen Netanyahu'ya, 'Makul ol Bibi' demişti

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Netanyahu’nun, İran’ı vurmak için fırsat kolladığı biliniyor. Biden döneminde heveslenmişti. İran’la karşılıklı olarak bir gösteri vuruşu yaptılar. Ama beklenen büyük savaş çıkmadı. Trump ise Beyaz Saray’da İran’ı vurmak için vize isteyen Netanyahu’ya, “Makul ol Bibi” demişti.

Trump’ın, Netanyahu’ya, “İran’la müzakere etmelisin dedim. Haydi kalk ve müzakere et” dediğini açıkladıktan sonra neden aniden bir savaş havası oluştu?

Bizi kaygılandıran da asıl bu durumdu. ABD istihbaratından, İsrail’in, Amerika’nın onayı olmadan İran’ı vurmasından endişe duyduğu yönünde haberler geliyordu. Bizi asıl endişelendiren de buydu.

İsrail’de Haredi koalisyon ortaklarının çekilme tehdidi nedeniyle zor durumda olan Netanyahu bir çılgınlık yapıp İran’ı vurabilir mi? Tabii İran’ın eli de armut toplamıyor. İran hemen ikincil gücünü devreye soktu. Bölgedeki Amerikan üslerinin hedef alınacağı haberlerini yaydı. Trump, “İran durumu tehlikeli hale gelebilir. ABD personelinin Ortadoğu’daki büyükelçiliklerden çekilmesini emrettim” demek zorunda kaldı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı