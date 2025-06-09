Abdulkadir Selvi: Tansu Çiller, etrafına pırıltılar saçan bir başbakandı

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Bir anekdotu aktarmak istiyorum: Tansu Çiller, etrafına pırıltılar saçan bir başbakandı. Çiller, Moskova’da Yeltsin’le görüşüyor. Görüşme bittikten sonra iki lider açıklama yapacaklar. Ancak açıklama yapacakları kürsüye basamakla inmeleri gerekiyor.

Tahmin edeceğiniz gibi Yeltsin yine alkol almış, iri vücuduyla sallanarak merdivenlerden inmeye çalışıyor. Ha düştü ha düşecek. Tansu Hanım göz ucuyla Yeltsin’in arkasında buzdan kule gibi duran özel kalemine bakıp yardımcı olması yönünde işaret ediyor.

Ama özel kalem müdürü kılını bile kıpırdatmıyor. Çünkü kendi ikbal kapılarının açılması için Yeltsin’in düşmesini bekliyor. O özel kalem müdürü tahmin edeceğiniz gibi Vladimir Putin. Rus derin devleti Yeltsin’i tasfiye etmek için hakkında her gün olumsuz haberler yayıyor.

Sonunda Yeltsin’i tasfiye edip yerine Putin’i getiriyorlar. Putin o süre zarfında oligarklarla parayı ve KGB içindeki adamları ile siyasi gücü elde etmişti. Ekrem İmamoğlu da gücü elde edince önce Kılıçdaroğlu’nu tasfiye edip CHP’yi ele geçirdi. Ama Türkiye Cumhurbaşkanlığı’nı ele geçirmesine izin verilmedi.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı