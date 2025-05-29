Abdulkadir Selvi: Sıranın kabine değişikliğine geldiği söyleniyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Ali Yerlikaya’nın, “Kabine” vurgulu paylaşımı ise Ankara kulislerini hareketlendirdi. Kabine değişikliği söylentileri arttı. Çünkü Ali Yerlikaya bakan olduğunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ilk talimatı çetelerle mücadele olmuştu. Yerlikaya o konuda çok başarılı oldu. Ali Yerlikaya’yla ilgili bir sorun gözükmüyor. Göreve devam edecek bakanlar arasında yer alıyor…

…Şimdi sıranın kabine değişikliğine geldiği söyleniyor. Bu konuda yazılıp çizilenlere, şu bakan gidiyor, şu isim bakan oluyor şeklindeki kulislere inanmayın. Henüz bu aşamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan başka kimsenin bir şey bildiği yok. Hepsi bakan toto oynuyorlar. Kabine değişikliği bekleniyor ama köklü bir değişiklik olacağı söylenmiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan sınırlı sayıdaki bakanlıkta kan değişimine gidebilir. Onun zamanlamasını da Erdoğan belirleyecek.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı