Abdulkadir Selvi: Sadece Ümit Özdağ yetmez Zafer Partisi hakkında da kapsamlı bir dosya hazırlanmalı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

Bu ülkede fay hatları var. Sağ-sol çatışmasından, Alevi-Sünni olaylarından çok çekti. Çok ağır bedeller ödedi. O nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan sık sık iç cepheyi tahkim etme çağrısı yapıyor.

Ümit Özdağ ise yabancı düşmanlığı yaparak ülkeyi yeni bir iç kargaşanın içine sürüklemek istedi. Aynen Almanya’da Türk ve Müslüman düşmanı Neo Naziler gibi. Avrupa’daki Türk düşmanı aşırı sağcılar gibi.

Ümit Özdağ hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etme’ suçundan soruşturma açılması ise gecikmiş ama yerinde bir karar.

Sadece Ümit Özdağ yetmez Zafer Partisi hakkında da ‘halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek’ten kapsamlı bir dosya hazırlanmalı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı