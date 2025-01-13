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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: PKK'yı bu kez çok ağır bir şekilde yendik ama yenmek yetmiyor

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PKK’yı bu kez çok ağır bir şekilde yendik. Ama yenmek yetmiyor. Şimdi yapılmak istenen bu; PKK terör örgütünü tasfiye etmek.


2. Bu süreç bir pazarlık süreci değil. Tek bir gündem maddesi var; PKK silah bırakacak.

3. PKK’nın dört ana kolu var. Biri Kandil. Diğeri Suriye’deki PKK-YPG yapılanması. Avrupa ayağı ve Türkiye’de DEM Parti.

4. Öcalan’ın yapacağı çağrı öncesinde dört cephedeki tablo şöyle:

PKK’yı Öcalan kurdu. O nedenle ‘teröristbaşı’ diyoruz. Öcalan, PKK üzerinde etkili olduğunu söylüyor. Ama PKK’nın yönetildiği Kandil’deki hava pek öyle gözükmüyor. Öcalan, 21 Mart 2015 tarihinde Diyarbakır Meydanı’nda okunan çağrısında silahlı mücadele döneminin bittiğini ilan etmişi. Ama Kandil buna uymadı. Hem 23 Ekim’de Ömer Öcalan’ın İmralı’yı ziyaretinden sonra hem de 28 Aralık’ta DEM Parti heyetinin ziyaretinden sonra Kandil’den yapılan açıklamalar silah bırakmaya yanaşmayacakları yönünde.

Kandil’deki terör baronlarından Murat Karayılan, çözüm değil tehdit dilini kullanarak “Savaşta ısrar ederseniz kaybederseniz” diyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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