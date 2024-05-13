Abdulkadir Selvi: Özgür Özel’in eli güçlendirilmeli

Ekrem İmamoğlu, Erdoğan-Özgür Özel ilişkisini kendisine karşı bir ittifak olarak görüyor. O nedenle Özgür Özel’in elinin güçlendirilmesi gerekiyor. Özgür Özel olmadan yeni siyaseti yürütmek mümkün değil. O nedenle kendi tabanına, ‘Ben Erdoğan’la görüştüm ama olumlu sonuçlar aldım’ diyebilmeli.

Bunun başında Çetin Doğan gibi yaşları hayli ilerlemiş olan 28 Şubat mahkûmu emekli generallerin affedilmesi konusu geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan o kapıyı hiç kapatmamıştı. Hatta bir yurtdışı gezisinden dönüşte, bu konuyu sorduğumuzda ”Affedilmek için başvuruda bulunmadılar” demişti. Dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ hükümlülerin talebi olmadan da resen affedilebileceklerine ilişkin bir genelge yayınlamıştı.

28 Şubat’a karşı çıktım. 28 Şubat mağdurlarının yanında yer aldım. 28 Şubat generallerini eleştirdiğim için hakkımda davalar açıldı. Darbe karşıtı bir gazeteci olarak yaşarken; 12 Eylül ve 28 Şubat’ın yargılandığını gördüm.

Ama demokrasi bir rövanş alma rejimi değildir. Hepsinin çeşitli hastalıkları olan, 80 yaşındaki emekli generallerin cezaevinde ölmesi Türkiye’yi rahatlatmaz. Tam aksine kutuplaşmayı artırır. Ama affedilmeleri Türkiye’yi rahatlatır.

28 Şubat mahkûmlarıyla ilgili Adli Tıp raporları tamamlandı. Dosyaları 2023 yılı mayıs ayından itibaren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde hazır bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atacağı bir imza ile Türkiye’de yumuşama siyasetinin ilk adımı atılmış olacak.

Bir de Kavala dosyası var. Gezi mahkûmlarından söz ediyorum. Artık Türkiye ile Avrupa Konseyi arasındaki ilişkileri zehirleyecek bir noktaya ulaştı. Uygulanmayan AİHM kararları ve Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi’nde Türkiye’ye yaptırım hazırlığı… Temmuz ayında yine savunma vereceğiz. Bu tablo Türkiye’nin dışarıdaki görünümünü bozuyor. Yeniden yargılama sürecini başlatarak, savunma veren değil şaşırtan bir Türkiye olabiliriz.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı