Abdulkadir Selvi: 'Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu'nun arkasından timsah gözyaşları döküyor' diyorlar

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CHP kulislerinde Özgür Özel’le ilgili olarak yapılan bir değerlendirmeyi aktarayım.

“Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını açıkladığı sırada gözyaşı dökmüştü. Sonra Kemal Kılıçdaroğlu’nu devirip yerine geçti. Şimdi de Ekrem İmamoğlu’nun arkasından timsah gözyaşları döküyor. Sırada Ekrem İmamoğlu’nun yerine cumhurbaşkanı adaylığı var” diyorlar.

Cumartesi günü Maltepe’de yapılacak olan mitingde Ekrem İmamoğlu’nu CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak ilan edecekler.

Ama hem cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 yıl var hem de Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığının önüne hukuki engeller çıktı. Diploması iptal oldu. Yolsuzluk davasından dolayı tutuklandı. Yolsuzluk, rüşvet, irtikap yüz kızartıcı suç olduğu için ceza aldığı takdirde cumhurbaşkanı adayı olması mümkün olmayacak.

İşin püf noktası burada.

Özgür Özel tam bir zamanda zamanlama ustası.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı