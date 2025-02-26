Abdulkadir Selvi: Öcalan'ın yapması beklenen çağrıyla ilgili takvim hızlandı

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Öcalan’ın yapması beklenen çağrıyla ilgili takvim hızlandı. O nedenle DEM Parti heyetinin gecikmeden İmralı’ya gitmesi bekleniyor. Ardından Öcalan’ın açıklaması gelecek. Birkaç gün kaldı ama şubat sonu en geç mart başı olabilir deniliyor.

Çağrısının “kısa, açık ve net” olacağı söylenmişti. Ama henüz şekli net değil. Daha doğrusu ben netleştiremedim. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, görüntülü olamayacağını açıklamıştı. Kandil ipe un sermek istediği için şimdi de ikna edici olabilmesi için “Görüntülü olmalı” diyor. Kandil şart dikte ettirecek konumda değil. Önemli olan yapılacak olan çağrının akan kanın durmasına katkı sağlaması.

Öcalan’ın çağrısının muhatabı devlet değil terör örgütü. Öcalan çağrı yaptığı halde Kandil ve Suriye’deki PKK-YPG yapılanması dinlemezse askeri seçenekler devreye girecek. Zaten operasyonlar kesintisiz olarak devam ediyor. Ama bu kez geniş çaplı askeri harekât yapılacak.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı