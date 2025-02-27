Abdulkadir Selvi: Öcalan'ın PKK'yı feshettiğini açıklayacağı söyleniyor

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Öcalan’ın bu kez tarihi bir çağrı yapması bekleniyor.

1- Öcalan’ın PKK’ya silah bırakma çağrısı yapması bekleniyor.

2- PKK terör örgütünün kurucu lideri olarak Öcalan’ın PKK’yı feshettiğini açıklayacağı söyleniyor. PKK kongresinin toplanarak fesih kararını almasını isteyeceği belirtiliyor.

3- Öcalan’ın 4 ayrı merkeze çağrı yapması bekleniyor.

1- Kandil: PKK yönetiminin bulunduğu Kandil’e çağrısında terör faaliyetlerinin sona erdiği, PKK’yı lağvettiği yönünde çağrı yapacağı söyleniyor. Bunun için PKK kongresinin toplanıp kendisini lağvetme kararını almasını isteyeceği ifade ediliyor.

2- PKK-YPG’ye: Suriye’nin kuzeyinde SDG yapılanması altında faaliyet gösteren PKK-YPG terör örgütüne, silahları bırakıp Suriye’deki siyasi sistem içerisinde yer alması çağrısını yapması bekleniyor.

3- DEM Parti

4- Avrupa kolu

DEM Parti ve Avrupa koluna ise silahlı mücadelenin bittiği, siyasi mücadelenin başladığı çağrısını yapıp bu konseptte sorumluluk üstlenmelerini isteyeceği söyleniyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı