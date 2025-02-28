Abdulkadir Selvi: Öcalan bu sürecin sonunda İmralı'dan çıkmayacak

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11- Şimdiye kadar “İmralı’nın iradesi irademizdir” diyen PKK, Öcalan’la test edilecek. PKK eğer Öcalan’ı dinlemezse o zaman Öcalan’dan, “Bu PKK benim kurduğum ve lideri olduğum PKK değil, bu PKK, İsrail’in güdümündeki PKK” açıklaması gelebilir.

12- Öcalan, örgütüne çağrı yapıyor. Kurucusu olduğu PKK’nın silah bırakmasını istiyor. Öcalan’ın çağrısının muhatabı ne devlet ne de toplum.

13- Bu süreç bir pazarlık süreci değil. Öcalan’ın çağrısının hiçbir yerinde pazarlık yer almıyor. Öcalan, terörü bitirme konusunda ehil olduğunu ve bu gücünü kullanmak istediğini bildirdi. Devlet de ona bir fırsat tanıdı.

14- Öcalan’a af, söz konusu değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ifade ettiği gibi, “Af maf yok”, zaten Öcalan’ın da bu yönde bir talebi yok.

15- Öcalan bu sürecin sonunda İmralı’dan çıkmayacak. Zaten kendisinin de böyle bir talebi yok. Öcalan, şehitlerin olduğu bir ülkede İmralı’da çıktıktan sonra yaşayamayacağını çok iyi biliyor. Süreç başarılı olursa, belki İmralı’da yaşam koşullarına yönelik bir düzenleme gündeme gelebilir.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı