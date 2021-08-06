Abdulkadir Selvi: Millet ittifakı takvim belirlemiş

Millet İttifakı bir de takvim belirlemiş. Kılıçdaroğlu seçilirse Anayasa’yı değiştirip 2 yıl içinde parlamenter sisteme göre seçimlere gidilmesi planlanıyor. Bu durumda başbakan adayının Meral Akşener olacağı ifade ediliyor. Millet İttifakı’nın 2023 stratejisinin özü cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, başbakan adayı Meral Akşener denilebilir.
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