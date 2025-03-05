Abdulkadir Selvi: Kongrede PKK'nın feshedilmesi ve silah bırakma kararının alınması için Öcalan'ın iradesi yansıtılacak

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Kongrede PKK’nın feshedilmesi ve silah bırakma kararının alınması için Öcalan’ın iradesi yansıtılacak. Burada amaç üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Kolay değil; Türkiye’nin 50 yılına mal olmuş bir sorunu çözüyoruz.

Daha önceki süreçler kanlı bir şekilde sabote edildi. Türkiye eski Türkiye değil. Kimini devletin içindeki derin güçler kimini PKK kimini ise ABD’nin içimizdeki aparatı olan FETÖ ile PKK el ele vererek sabote etti. Bu kez eski Türkiye yok. Ama tehlike geçmiş değil. ABD’nin, İsrail’in, İngilizlerin ve İran’ın PKK üzerindeki etkisini gözardı etmemek lazım. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, “Sayın Cumhurbaşkanımız terörsüz Türkiye için çalışmalara gerekli özenin gösterilmesinin altını çizdi. Kullanılan dilden sabotajlara kadar her türlü konuya dikkat etmek gerekir. Bazı devletlerin bölgedeki terörün bitmemesi için bir takım vekil güçlerle yapacakları sabotajlara karşı da teyakkuz halindeyiz” vurgusu önemli.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı