Abdulkadir Selvi: Kimseye korku vermek istemem ama Sırrı Süreyya Önder'i kaybettik, Pervin Buldan'ı koruyalım

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Doğu Perinçek, Sırrı Süreyya Önder’in hastaneye kaldırılmadan bir gün önce kendisini ziyaret ettiğini açıklamıştı. Önder o görüşmede Öcalan’ın “Amerika ve İsrail sizi ortadan kaldırabilir” dediğini aktarmış.

Bu konu bir süredir Ankara kulislerinde konuşuluyordu. DEM Parti 2 Nisan’da Sırrı Süreyya Önder’in aracının lastiğinde bomba düzeneğinin bulunduğunu açıkladı.

DEM parti açıklaması şöyle:

“2 Nisan’da, otopark görevlisi Sırrı Süreyya Önder’in aracını kullanırken lastiklerden gelen sesten şüphelenmiş ve aracı servise götürmüştür. Yapılan incelemede, aracın sol arka lastiğini patlatabilecek, demirden yapılmış keskin bir düzeneğin yerleştirildiği tespit edilmiştir.”

Sırrı Süreyya Önder 15 Nisan’da hastaneye kaldırıldı.

Acaba diyorum bu stres mi Sırrı Süreyya Önder’i ölüme götürdü…

Kimseye korku vermek istemem ama Sırrı Süreyya Önder’i kaybettik ama Pervin Buldan’ı koruyalım.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı