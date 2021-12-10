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Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu’nun çok kararlı konuştuğu söyleniyor

Kılıçdaroğlu bunun üzerine çok net konuşuyor. Kılıçdaroğlu’nun çok kararlı konuştuğu söyleniyor. İmamoğlu’na, ”Bu işin bitmesi gerekiyor” diyor. Cumhurbaşkanı adaylığını gündemde tutma. Bu işe bir nokta koy, diye konuşuyor.

Kılıçdaroğlu’nun kararlı tavrının İmamoğlu’nu gerilettiği söyleniyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede kendisinin cumhurbaşkanı adaylığını istemediğini çok net bir şekilde anlıyor.


Çünkü görüşmede Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’ndan İstanbul’un sorunlarına odaklanmasını istiyor. “İstanbul’la ilgilen” diyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı

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