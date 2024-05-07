Abdulkadir Selvi: Kılıçdaroğlu barut gibi

Önceden Erdoğan’a karşı sert açıklamalar yapardı, şimdi okları Özgür Özel’e çevirdi. Önce “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir” diye bir çıkış yaptı. Ardından Cumhuriyet Gazetesi’nde 10 maddede neden Erdoğan’la diyalog kurulmaz minvalinde bir yazı yazdı.

Hülasa Özgür Özel köprüler kurarken, Kemal Kılıçdaroğlu tam aksine kurulan köprüleri yıkmaya çalışıyor. Şurası belli oldu ki Kılıçdaroğlu, CHP içinde Erdoğan’la diyalog kurulmasına karşı çıkan ekibe oynuyor.

Şunu ifade etmekten geçemeyeceğim; Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun sertlik politikasından rahatsız değildi. Hatta Kılıçdaroğlu’nun üslubu en çok Erdoğan’a yaradı. Muhafazakâr tabanın AK Parti etrafında kenetlenmesini sağladı.

Erdoğan’a kiminle yarışmak istersin diye sorulsa herhalde tereddütsüz Kılıçdaroğlu der. Çünkü Kılıçdaroğlu ile girdiği her yarışı kazandı. Adeta seçim kazandırma poliçesi gibiydi. O nedenle Kılıçdaroğlu’nun hâlâ eski politikalarını dayatması siyaseten kazançlı bir yol değil.

Tekrar yemeğe dönecek olursak Kılıçdaroğlu, Ahlatlıbel’de yemekte Özgür Özel’e Erdoğan’la diyaloğun yanlış olduğunu anlatmış. Bazı kaynaklar, “Sarayla müzakere edilmez mücadele edilir” sözünün gündeme geldiğini söylüyor. Bazı kaynaklar ise gündeme gelmediğini ifade ediyor. Özgür Özel, Erdoğan’la görüşmesi hakkında ayrıntılı açıklamalar yapmış. Kılıçdaroğlu çekincelerini anlatmış.

Özgür Özel’le ilgili gözlemi “rahat değil” şeklinde olmuş. Özgür Özel’e ekipçilik yaptığını ve partide kendisine yakın isimleri dışladığını anlatmış. “Partiyi parçalarsın” diye uyarıda bulunmuş.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı