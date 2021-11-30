Diken

Yaramazlara biraz batar!

Abdulkadir Selvi: İYİ Parti kendi duruşu ve politikaları açısından doğru bir karar verdi

Akşener’le Kılıçdaroğlu yerel seçimlerde Denizli, Balıkesir ve Aydın’da ortak miting yapmışlardı. Peki bu kez CHP’den gelen ortak miting önerisini İYİ Parti niye geri çevirdi?

Bence İYİ Parti kendi duruşu, siyasi kimliği ve politikaları açısından doğru bir karar verdi. CHP’nin gölgesi altına girmedi. Kendisine CHP’nin stepnesi muamelesi yapılmasına engel oldu. Yerel seçimlerde iki parti seçim ittifakı yapmıştı. Ortak miting o nedenle yadırganmazdı ama bu kez resmi olarak ittifak kararı alınmış değil.


Abdulkadir Selvi’nin yazısı

SON HABERLER

‘Faiz aşağı, faiz yukarı’: Gerilimler, görevden almalar ve olağanüstü artışlar

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın faiz açıklamaları artık Türk ekonomisinin kronik sorunlarından biri. Uzun süredir Merkez Bankası başkanları ile faiz kavgasına giren Erdoğan, 2018 yılından sonra aldığı yetkilerle ise hızlı bir şekilde başkanları görevden almaya başladı. Erdoğan, iktidarı süresinde hep yüksek faize karşı olduğunu söylese de toplamda beş kez olağanüstü faiz artışlarına gidildi. Faiz çekişmesinde en çok kaybeden ise hep TL ve alım gücü oldu.

Yemeksepeti’ne ‘veri hırsızlığı’ incelemesi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), müşterilerinin bilgileri çalındığı iddia edilen Yemeksepeti’yle ilgili resen inceleme başlattı. Şirketin “herhangi bir veri hırsızlığının tespit edilemediği” yönündeki açıklaması da incelenecek.