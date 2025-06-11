Abdulkadir Selvi: Görüştüğüm her yetkiliye dar gelirli vatandaşlarımız ne zaman rahat nefes almaya başlayacak sorusunu soruyorum

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

En önemli gündem maddesi emekliler başta olmak üzere dar gelirlilerin geçim sıkıntısı.

En önemli gündem maddesi hayat pahalılığı.

En önemli gündem maddesi faizlerin yüksek olması.

En önemli gündem maddesi sanayi ve tarım kesimindeki eksi büyüme.

Şimdi uzun uzun bunun nedenlerine girecek değilim. Asıl anlatmak istediğim başka bir şey. Bir süredir görüştüğüm her yetkiliye ekonomide rahatlama ne zaman hissedilecek, dar gelirli vatandaşlarımız ne zaman rahat nefes almaya başlayacak sorusunu soruyorum.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı