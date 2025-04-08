Abdulkadir Selvi: Erdoğan'a cunta lideri demek Türk demokrasisine hakarettir

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Özgür Özel dürbüne tersinden bakıyor herhalde. Erdoğan için söylenmeyecek tek söz cuntacı demektir. Çünkü Erdoğan demek cuntalarla mücadele eden cumhurbaşkanı demektir. Erdoğan demek darbeleri püskürten cumhurbaşkanı demektir. Erdoğan demek darbecilerden hesap soran cumhurbaşkanı demektir. Erdoğan demek askeri vesayeti gerileten cumhurbaşkanı demektir. Erdoğan demek milli iradenin temsilcisi demektir.

Fransa’da Macron, İngiltere’de Starmer, İtalya’da Meloni, ABD’de Trump nasıl seçilerek geldiyse; Erdoğan da aynı şekilde seçimle gelen bir liderdir. Onlar demokrasinin simgesi oluyor da Türk halkının oylarıyla seçilen Erdoğan neden cunta lideri oluyor? Erdoğan’a cunta lideri demek Türk demokrasisine hakarettir.

Cunta lideri arayan Özgür Özel’in CHP’nin tarihine bakmasında fayda var. Tek parti döneminin milli şefi İsmet Paşa tek adam olmuyor. 14 Mayıs’ta ‘beyaz devrimle’ seçilen ve darbecilerce idam edilen Menderes tek adam oluyor. CHP zihniyeti bu işte. Seçilmiş cumhurbaşkanına cuntacı demek darbe dilini kullanmaktır.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı