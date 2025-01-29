Abdulkadir Selvi: Erdoğan, sözlerini 'Arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak' diye sürdürdü

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Erdoğan, “Yangında 78 vatandaşımızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz” diyor. İlk andan itibaren olayın siyasallaşmaması için çaba gösterdiklerini söylüyor. Zaman siyasi çekişme zamanı değil birlik ve dayanışma zamanı dediklerinin altını çiziyor. Sözlerini, “Sorumlulardan hesap soracağız. Kim olursa olsun, arkadaşımız dahi olsa herkes cezasını alacak” diye sürdürdü.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis’te araştırma komisyonu kurmak için teklif vereceklerini anlatıyor. Diğer partilerle ortak önerge ile komisyonun kurulması için çaba gösterdiklerinin altını çiziyor. Bazı gelgitler yaşandı ama Meclis’te tüm partilerin desteğiyle Grand Kartal Otel yangınını araştırmak üzere komisyon kurulması kabul edildi.

Toplantıda Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sorumluların cezalandırılması ve olayın aydınlatılması için Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma hakkında bilgi veriyor. Olayın hukuki boyutuna ilişkin değerlendirmeler yapıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise otellerin turizm faaliyetlerine ilişkin denetimini bakanlığının yaptığına, yangın denetiminin ise itfaiyenin görevi olduğuna ilişkin açıklamalar yapıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı