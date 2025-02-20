Abdulkadir Selvi: Erdoğan, Özgür Özel için, 'Çürük tahta. Çürük tahtaya basılmaz' demişti

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Cumhurbaşkanı Erdoğan şaibeli kurultay üzerinden CHP’yi hedef aldı ama Özgür Özel’e ayrı bir parantez açtı. Özgür Özel Genel Başkan seçilince Erdoğan, “Normalleşme” adı altında yüksek bir kredi açmıştı. Özgür Özel’le görüştü, 18 yıl aradan sonra CHP Genel Merkezi’ni ziyaret etti. 28 Şubat paşaları konusunda Özgür Özel’in elini güçlendirdi.

Ancak ne zaman ki Özgür Özel, Bahçeli’ye, “Suç ortağını bize doğru itmesin” diye çıkış yaptı o zaman ipler koptu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, partinin yetkili kurullarında Özgür Özel için, “Çürük tahta. Çürük tahtaya basılmaz” demişti. “Yeni Genel Başkan’la birlikte değişime dair umutlar ise yerini kısa sürede hayal kırıklığına bıraktı. CHP’de ‘gelenin gideni aratma’ geleneği Sayın Özel’le de bozulmadı” deme gereğini duydu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hitabeti çok güçlü. Meydanları coşturuyor. Ecevit şiir yazardı, Erdoğan ise şiir okumayı çok seviyor. Ayrıca başarılı da. İmam Hatip’teyken şiir okuma yarışmasında birinci olduğunu, ödülünü de Necip Fazıl Kısakürek’in elinden aldığını anlatırken hâlâ heyecanlanıyor.

Özgür Özel şiir okuma ustası olan Erdoğan’ı yanlış yerden vurmaya çalıştı. Ama komik duruma düştü. Erdoğan kaçırır mı? Özgür Özel’in, Ziya Gökalp’e ait, “Askere Selam” şirini okurken yaşadığı acemilikleri ekrana getirdi. “Şiiri katletti” dedi. Salondan kahkahalar yükseldi.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı