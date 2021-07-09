Abdulkadir Selvi: Erdoğan ilk kez iki yıl önceden seçim çalışmalarına başlıyor

Erdoğan şimdiye kadar birçok seçim kampanyası başlattı ama ilk kez 2 yıl önceden seçim çalışmalarına başlıyor. Bu da 2023’ün ne denli önemli olduğunu gösteriyor. Önceden seçimler için aslanın ağzında diyorduk, galiba 2023 seçimleri için aslanın midesinde diyeceğiz. O denli önemli ama bir o kadar da zor bir seçim olacak.
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