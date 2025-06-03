Abdulkadir Selvi: Ekrem İmamoğlu'na yapılan operasyona rağmen CHP, birinciliğini koruyor

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Kılıçdaroğlu’nun partiye dönme ihtimali üzerine Özgür Özel ekibi yeni bir parti kurmak için harekete geçmiş. Hatta Ankara’da bir genel merkez binası kiralamışlar. Buna ihtimal vermiyorum. Çünkü Özgür Özel döneminde CHP tam 47 yıl sonra birinci parti olarak çıktı. Ekrem İmamoğlu’na yapılan operasyona rağmen CHP, birinciliğini koruyor. Özgür Özel ekibi de yeni bina kiralandığı haberini reddetmiyor. Cumhurbaşkanlığı seçim kampanyası için tutulduğunu savunuyorlar. Cumhurbaşkanlığı seçimine daha 3 yıl var.

Çünkü CHP’yi çalkantılı bir dönem bekliyor. Hem şaibeli kurultay davası nedeniyle hem de Ekrem İmamoğlu’nun etrafındaki çember daralıyor. En yakınındaki isimler itirafçı olmaya başladı.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı