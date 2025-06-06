Abdulkadir Selvi: Cumhurbaşkanı Erdoğan son MYK'da 'Bayramdan sonra Meclis'te komisyon kurulması konusunu müzakereye açalım' diyor

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

MİT tarafından silah bırakmayla ilgili gerekli mekanizmalar oluşturuldu. MİT ve TSK; Türkiye içinde, Irak ve Suriye’de bu süreci koordine ediyor. Ancak siyaseten de süreci güçlendirecek adımların atılması gerekiyor.

Bunun başında da Meclis’te kurulması beklenen komisyon geliyor. İktidar ve muhalefet bu konuda uzlaşma halinde. Sorun sadece zamanlamasında ortaya çıkıyor.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’te temsil edilen partileri ziyaret ederek görüşlerini aldı. Muhalefet komisyonun hemen kurulmasını istiyor.

MHP Lideri Bahçeli’nin de o yönde bir çağrısı olmuştu. AK Parti’de ise iki eğilim söz konusu. Biri, PKK’nın silah bırakma süreci tamamlansın ondan sonra komisyon kurulsun şeklinde. İkincisi ise PKK’nın silah bırakma süreci devam ederken komisyon kurulursa süreci kolaylaştırıcı etki yapar görüşünü savunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konularda bir değerlendirme yapmıyordu. Ancak son MYK toplantısında “Bayramdan sonra Meclis’te komisyon kurulması konusunu müzakereye açalım” diyor.

Genel eğilim Meclis’te kurulacak olan komisyonun sürece olumlu katkı yapacağı ve siyasi tabanını güçlendireceği yönünde. Ben de aynı kanaatteyim.

Millet iradesinin temsil edildiği yer olan Meclis bu konuyu görüşmeli. Türkiye’nin bekasıyla ilgili bir konuda iktidar ve muhalefet demeden tüm partilerin katkısı sağlanmalı.

Edindiğim izlenim Meclis tatile girmeden önce bir komisyon kurulacağı yönünde. Böylece PKK’nın silah bırakma ve fesih süreci Meclis zemininde de hak ettiği şekilde değerlendirilecek.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı