Abdulkadir Selvi: CHP'nin çok ciddi bir Ekrem İmamoğlu sorunsalı var

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

CHP’nin çok ciddi bir Ekrem İmamoğlu sorunsalı var.

Parti, 31 Mart Yerel Seçimleri’nden birinci parti olarak çıktı. 1977’de Ecevit’in zaferinden sonraki en büyük başarı. Ancak 1 Nisan’dan itibaren parti cumhurbaşkanı adaylığı tartışmasının içine düştü. Bunun sebebi de Ekrem İmamoğlu’ydu. CHP’de ve medyada çok güçlü bir Ekrem İmamoğlu lobisi var. Ekrem İmamoğlu onlar için her derdin devası. Mübarek İngiliz anahtarı gibi her kapıyı açıyor.

Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanıyor; çare Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı diyorlar. Beşiktaş Belediyesi’ne yolsuzluk operasyonu yapılıyor, çare Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığı diye kampanya başlatıyorlar. Bir tek Amerika’daki Los Angeles yangının da yetersiz kaldılar. Los Angeles’e kadar gidip, bir “Ekrem zinciri” oluşturup, yangının durması için Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı ilan edilsin demediler.

Belli oldu. Ekrem İmamoğlu’nu cumhurbaşkanı adayı olarak ilan etmediği sürece CHP huzur bulamayacak.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı