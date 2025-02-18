Abdulkadir Selvi: CHP, TÜSİAD'ı savunuyor ama Ecevit'in iktidarını yıkan TÜSİAD'dı

warning Okura not: Günün 11’i, Türkiye medyasındaki görüş ve yorum çeşitliliğini yansıtmak amacıyla hazırlanmaktadır. Aşağıda özetini bulacağınız yazıya yer vermemiz, içeriğini onayladığımız ve/veya desteklediğimiz anlamına gelmez.

CHP, TÜSİAD’ı savunuyor ama Ecevit’in iktidarını yıkan TÜSİAD’dı.

Ecevit, TÜSİAD ilanlarının arkasındaki karanlık ilişkiler ağını şöyle anlatmıştı:

“1979’un mayıs ayı başında, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Warren Christopher benimle özel ve gizli bir görüşme yapmak üzere Ankara’ya geldi. ‘Size bir müjdem var! Beklediğiniz dış yardım gerçekleşecek, ancak sizden bir ricamız olacak’ diyerek asıl konuya geçti… Her gün Türkiye’den kalkacak ve Sovyetler Birliği üzerinde casus uçuşlar yapacak uçaklar için izin istiyordu…

Ben böyle bir izni ancak Sovyetler’den onay alınması koşuluyla verebileceğimizi söyleyince, Christopher bana ‘Siz müttefikimiz olarak bunu bize nasıl söylersiniz?’ diye sert tepki gösterdi… Ben de ona ‘Evet müttefikiz, ancak siz SALT-2 Anlaşması’nı bizimle değil Sovyetler Birliği ile imzaladınız. Ben bu durumu geçenlerde Dışişleri Bakanınız Cyrus Vence’e de söyledim. Kendisi anlattıklarımı makul buldu’ dedim. Christopher, bana verecek yanıt bulamayınca çok sinirlendi ve ‘Onu bunu bilmem, siz bize bu izni vermezseniz dışarıdan bir dolar dahi yardım alamazsınız’ diye tehdit etti!”

Ecevit’in tavrı Washington’u rahatsız etmişti. Öyle ki 12 Eylül’den kısa bir süre önce ABD’ye giden bir grup Türk işinsanına Başkan Carter’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Brzezinski, “Ecevit’le Türkiye bir yere varamaz” demişti.

Ondan sonra gazetelere ilanlar vererek Ecevit’i devirdiler.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı