Abdulkadir Selvi: CHP kurultayı iptal edilebilir

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1. Şaibeli kurultay iddiası üzerine başlayan yargı süreci derinleşerek devam ediyor. Bu işin sonunda CHP kurultayı iptal edilebilir. Yeniden olağanüstü bir kurultay gündeme gelebilir.

2. Özgür Özel dün CHP Grubu’nda yaptığı konuşma ile Ekrem İmamoğlu’nun cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti. Bu saatten sonra CHP üyelerinin katılımıyla yapılacak olan önseçimin bir anlamı kalmadı. Özgür Özel hem CHP üyelerinin iradesine saygısızlık yaptı hem de Genel Başkan olarak taraf oldu. Mansur Yavaş’ı gözden çıkardığını gösterdi.

3. İlk kez üstü kapalı olarak Kılıçdaroğlu’nu hedef aldı. “Çukur” gibi çirkin bir benzetmeyle suçladı.

Şimdi CHP kulislerine eğilip gelişmelere bakmakta fayda var.

CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, kaset kumpasıyla tasfiye edildi. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ise şaibeli bir kurultayla devrildiği anlaşılıyor. Vay CHP’nin haline. Atatürk’ün partisini ne hale düşürdüler.

‘CHP kurultayı ile ilgili iddialara Özgür Özel’in yanıtı ne olacak?’ diye grup toplantısındaki konuşmasını izledim. “CHP’ye karşı kirli bir plan içindeler” dedi. Oysa bu iddiaları dile getirenlerin hepsi CHP’li. Şaibeli kurultay iddiasına sahip çıkan CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’de önemli görevlerde bulunan Akif Hamzaçebi, Muş eski Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ve İzmir delegesi Hatip Karaaslan.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı