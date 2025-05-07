Abdulkadir Selvi: Bu saldırı Özgür Özel'in şahsında sivil siyasete yapılmış bir saldırıdır

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Bu saldırı Özgür Özel’in şahsında sivil siyasete yapılmış bir saldırıdır. Bu saldırı Özgür Özel üzerinden siyasete verilmiş bir mesajdır. Ancak iktidarı ve muhalefetiyle siyasetin ortak bir duruş sergilemesi de karşı bir mesaj oldu.

Özgür Özel’e saldıran Selçuk Tengioğlu isimli cani tutuklanarak cezaevine konuldu ama bu olay henüz aydınlatılamadı. Bu olayın aydınlatılması lazım. Yoksa bunun devamı gelir.

Özgür Özel’e saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu’nun hem poliste hem savcılıkta verdiği ifadesi üzerinde çalışılmış ama çelişkilerle dolu. Saldırgan resmen senaryo yazıyor ve bizim buna inanmamızı istiyor. Her nedense siyasi saldırılarda, suikastlerde, cinayetlerde saldırganlar hep benzer ifadeleri verirler. Benzer senaryoları yazarlar. Biz bunlara fotokopi ifadeler diyoruz. Öğretilmiş, ezberletilmiş, üzerinde çalışılmış ifadelerdir. O nedenle diyorum ki azmettiren, yönlendiren ve bu şahsa ifadesini öğretenler kim ya da kimlerse bunların ortaya çıkarılması lazım.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı