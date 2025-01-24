Abdulkadir Selvi: Biz niye otel sahiplerini tartışmıyoruz?

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KARTALKAYA’daki Grand Kartal’da yaşanan faciada hayatını kaybedenlerin naaşları henüz otelin içinde dururken bir yetki tartışması başlatıldı.

Hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Gün siyaset yapma değil, dayanışma, bir ve beraber olma günüdür” diye uyarmasına rağmen.

Biz Bolu Belediyesi mi sorumlu yoksa Kültür ve Turizm Bakanlığı mı diye tartışırken asıl sorumluların gözden kaçırıldığı kanaatindeyim.

Gerekli denetimleri yapmayan kimse sorumludur, suçludur. Ama asıl sorumlu otelinde yangına karşı zorunlu olan önlemleri almayan otel sahipleri değil mi? Biz niye otel sahiplerini tartışmıyoruz? Niye onların yakasına yapışmıyoruz?

Bolu Belediyesi’nden görevlilerin 16 Aralık’ta otelde yaptığı inceleme sonucunda tespit ettiği 8 eksiklik ve bir de düştükleri şerh var. Onlar zaten üç gündür madde madde sıralanıyor. Şimdi ben de paylaşacağım. Peki hayati derecede önemli olan bu eksiklikleri gidermek kimin görevi? Otel sahibinin. Peki biz otel sahibinin sorumluluğunu niye gözardı ediyoruz?

Abdulkadir Selvi’nin yazısı