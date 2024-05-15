Abdulkadir Selvi: Bir süredir Osman Kavala davasını yazıyorum

Dün Osman Kavala dosyasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi yargılanmanın yenilenmesi talebini görüşmek üzere yeni bir mahkeme heyeti oluşturulmasına karar verdi.

Yeni mahkeme heyetinin 24. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Şenol Kartal’ın başkanlığında İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hâkimleri Mücahit Kemal Yamak ve Enes Budak’tan oluşmasına karar verdi.

Hâkimler Mücahit Kemal Yamak ve Enes Budak, Osman Kavala’yla ilgili yargılamada yer almadıkları için yeni oluşturulan heyette görevlendirildiler.

Gezi davasında müebbet hapis cezasına çarptırılan Osman Kavala’nın avukatı Hilal Zengin, 30 Nisan 2024 tarihinde İstanbul 13.Ağır Ceza Mahkemesi’ne yargılamanın yenilenmesi talebinde bulunuyor. Bu başvurusu mahkeme tarafından reddediliyor. Bunun üzerine Osman Kavala’nın avukatı, 3 Mayıs tarihinde Kavala hakkında mahkûmiyet kararı veren İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mesut Özdemir ile Hakim Murat Bircan’ın yeniden yargılama kararını verecek olan heyette yer alamayacağı gerekçesiyle İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’ne itirazda bulunuyor.

Mahkeme dün Av. Hilal Zengin’in başvurusunu yerinde bularak CMK’nın 30-1’nci maddesine göre yeniden yargılama ile ilgili yeni bir heyet oluşturulmasına karar verdi.

Böylece Osman Kavala dosyası yeniden açılacak. Kavala’nın avukatının yeniden yargılama sürecinde infazın durdurularak tahliye talebinde bulunması bekleniyor.

Bakalım bu girişimlerin sonucunda Türkiye’ye rahat nefes aldıracak bir karar çıkacak mı?

Abdulkadir Selvi’nin yazısı