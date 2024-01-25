Abdulkadir Selvi: Ali Koç’a sorular

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç aynı zamanda bir Koç kuruluşu olan Otokar’ın Yönetim Kurulu Başkanı. Otokar’ın 500 milyon dolarlık zırhlı araç satışı için Suudi Arabistan’la görüşmeler yaptığı söyleniyor. Söz konusu para olunca Suudi Arabistan, şeriat rejimi falan unutuluyor. Ama samimi olarak düşüncemi söyleyeyim; satış yapmalarını isterim. Çünkü bunlar Türkiye’nin markaları. Sonuç itibarıyla ülkemiz kazançlı çıkacak. Ama bu benim bazı soruları sormama engel değil.

Ali Koç ben senin gibi “ulan” demeyeceğim, sadece soru soracağım.

1- Suudlularla anlaşma yaparken “Atatürk” maddesini koyduracak mısın?

2- Anlaşma imzalanırsa “Atatürk tişörtü” giyecek misin?

3- Anlaşmanın yapılacağı mekâna ”Yurtta sulh, cihanda sulh” pankartı açtıracak mısın?

Bakalım Türkiye için istediklerini kendi şirketinin menfaatleri söz konusu olunca talep edecek misin?

Abdulkadir Selvi’nin yazısı