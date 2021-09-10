Abdulkadir Selvi: ‘Aday değilim’ dememek suretiyle iddiasını sürdürdü

Ekrem İmamoğlu, usta bir manevra ile kendisini cumhurbaşkanlığı tartışmalarının dışına çekiyor. Cumhurbaşkanlığı savaşında zarar göreceğini fark ettiği anda kendini ateş hattının dışına atıyor.

Ancak bazen iki adım ileri atlamak için bir adım geri atabilirsiniz. Böylece hem isminizin yıpratılmasının önüne geçmiş olursunuz hem de potansiyelinizi korursunuz.

İmamoğlu, cumhurbaşkanı adaylığı için isminin hep en ön planda yer almasının Kılıçdaroğlu ile ilişkilerini yıprattığı ve CHP Genel Merkezi’ne kendisine karşı bir husumet oluşturduğunu gördü. Bu manevra ile kendini kavganın dışına çekti. Ama, “Cumhurbaşkanı adayı değilim” dememek suretiyle iddiasını da sürdürdü.

Ha Kılıçdaroğlu 73 yaşında, İmamoğlu 51 yaşında. Gençliği İmamoğlu’nun en büyük avantajı. Zaten, “İstanbul’u alan Türkiye’yi alır tezine de damga basmış olacağım” sözleri bu seçim olmazsa gelecek seçim olur mesajını taşıyor.

Abdulkadir Selvi’nin yazısı