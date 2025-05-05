ABD'nin yeni Ankara büyükelçisi: Trump'ın amacı ittifakı hak ettiği seviyeye taşımak

ABD’nin Ankara büyükelçisi olarak atanan Thomas Barrack başkente geldi.

Thomas Barrack. Fotoğraf: AA

Esenboğa Havalimanı’nda basına konuşan Barrack ‘atalarının geldiği’ topraklarda olmaktan onur duyduğunu söyledi.

Barrack, “(ABD Başkanı Donald) Trump’ın amacı, Türkiye’yle ABD arasındaki ittifakı hak ettiği seviyeye taşımaktır” dedi.

Trump’ın dünyayı daha iyi bir hale getirmeyi amaçladığını söyleyen büyükelçi, bunun iki ülke halkı ve ‘iki büyük ulusun büyük liderleriyle’ sağlanacağını söyledi.

Barrack, Trump’la yakın ilişkisi ve gayrimenkul sektöründeki başarılarıyla biliniyor.

30 Nisan’da ABD Senatosu’nda Barrack’a ilişkin Senato’da oylama yapılmıştı. Oylamada 36 ‘hayır’ oyuna karşı 60 ‘evet’ oyuyla ABD’nin Ankara büyükelçisi olarak onay almıştı.

Thomas Barrack kimdir?

ABD’nin California eyaletinde doğup büyüyen 77 yaşındaki Barrack, lisans eğitimini Güney California Üniversitesi’nde, hukuk eğitimini de San Diego Üniversitesinde tamamladı.

Lübnan’ın Zahle kentinden 1900’de ABD’ye göç eden Lübnanlı Hıristiyan göçmen bir ailenin torunu olan Barrack, babasının bakkal, annesinin sekreter olduğu Los Angeles’taki Culver City’de büyüdü.

Öğrenciliğinde rugby takımına girerek sporla ilgilenen Barrack, avukat olarak Suudi Arabistan’da çalıştı.

1980’lerde Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı müsteşar yardımcısı olarak görev yaptı. ABD’nin 40’ıncı Başkanı Ronald Reagan’la California’daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuydu.