Yaramazlara biraz batar!

ABD’li yatırım uzmanı: Bitcoin 170 bin dolar olacak

ABD’li yatırım uzmanı Anthony Scaramucci, en yaygın kripto para birimi Bitcoin’in 2025’te 170 bin doları göreceğini söyledi.

bitcoin HODL
Fotoğraf: AA

Ekime 28 bin doların altında giren Bitcoin, ayı 34 bin 500 dolar seviyesinde bitirmişti. Kasımın ilk gününde de benzer seviyede ilerleyen Bitcoin, Fed’in faiz kararından sonra yükselişe geçmişti.


Bu noktadan sonra yeniden yükselişe geçen Bitcoin 2023’ü 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Bitcoin beş gün önce, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lere onay vermesiyle, 48 bin 700 dolar seviyesini görmüştü. Sonrasında düşüşe geçen Bitcoin şu an 43 bin dolar seviyesinde ilerliyor.

SkyBridge Capital’in kurucusu, eski Goldman Sachs çalışanı ve eski Beyaz Saray iletişim direktörü Anthony Scaramucci, Bitcoin’in 170 bin doları aşabileceğini söylüyor.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Scaramucci Davos’ta yaptığı bir açıklamada “Bitcoin yarıya indirildiğinde (kabaca şu anda olduğu gibi) 45 bin dolar seviyesindeyse, 2025’in ortası ile sonu arasında 170 bin dolar olacak” dedi.

Bitcoin, en yüksek seviyesini 12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolarla görmüştü.

Bitcoin, üç günde 6 bin dolar düştü

ABD, spot Bitcoin ETF’lere onay verdi

Bitcoin son 21 ayın zirvesinde

Bitcoin 40 bin doları aştı

Bitcoin son 18 ayın zirvesinde

Elon Musk konuşunca kripto paralar çakıldı

Bitcoin, son 13 ayın zirvesinde

Bitcoin’de hareketlilik

Bitcoin haftaya 30 bin doların üstünde başladı

Bitcoin’de hareketlilik: Bir buçuk yılın zirvesinde

Bitcoin 35 bin doların üstünde

SON HABERLER

Hamas ile İsrail arasında ‘insani yardım’ anlaşması

İsrail ile Hamas’ın Gazze’deki rehinelere ilaç teslimi karşılığında, bölgedeki sivillere ilaç ve insani yardım girişini içeren bir anlaşmaya vardığı bildirildi. AA’nın haberine göre Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze’deki İsrailli rehinelerin ihtiyaç duyduğu ilaçların ulaştırılması karşılığında, kentteki sivillere ilaç girişi ve insani yardım sevkiyatı için Hamas ile İsrail arasında bir anlaşmaya varıldığını belirtti. Ensari, […]

Özbek ve Timur PFDK’ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur’u Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti.