ABD’li yatırım uzmanı: Bitcoin 170 bin dolar olacak

ABD’li yatırım uzmanı Anthony Scaramucci, en yaygın kripto para birimi Bitcoin’in 2025’te 170 bin doları göreceğini söyledi.

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Ekime 28 bin doların altında giren Bitcoin, ayı 34 bin 500 dolar seviyesinde bitirmişti. Kasımın ilk gününde de benzer seviyede ilerleyen Bitcoin, Fed’in faiz kararından sonra yükselişe geçmişti.

Bu noktadan sonra yeniden yükselişe geçen Bitcoin 2023’ü 42 bin 141 dolarla kapatmıştı. Bitcoin beş gün önce, ABD’nin spot Bitcoin ETF’lere onay vermesiyle, 48 bin 700 dolar seviyesini görmüştü. Sonrasında düşüşe geçen Bitcoin şu an 43 bin dolar seviyesinde ilerliyor.

SkyBridge Capital’in kurucusu, eski Goldman Sachs çalışanı ve eski Beyaz Saray iletişim direktörü Anthony Scaramucci, Bitcoin’in 170 bin doları aşabileceğini söylüyor.

Bloomberg HT’nin aktardığına göre Scaramucci Davos’ta yaptığı bir açıklamada “Bitcoin yarıya indirildiğinde (kabaca şu anda olduğu gibi) 45 bin dolar seviyesindeyse, 2025’in ortası ile sonu arasında 170 bin dolar olacak” dedi.

Bitcoin, en yüksek seviyesini 12 Kasım 2021’de 64 bin 400 dolarla görmüştü.