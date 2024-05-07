ABD’li senatörlerden Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne yaptırım tehdidi

Bir grup Amerikalı Cumhuriyetçi senatör, Lahey’deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) savcısı Karim Khan’a mektup göndererek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı uluslararası tutuklama emri çıkarılması halinde yaptırım tehdidinde bulundu.

Fotoğraf: Reuters

Belçika medyasına yansıyan habere göre Başsavcıya 27 Nisan’da gönderilen mektupta Cumhuriyetçilerin önde gelen isimlerinden 12 senatör, Netanyahu hakkında olası bir tutuklama kararını, ‘yalnızca İsrail’in egemenliğine değil, ABD’nin egemenliğine yönelik de bir tehdit’ olarak değerlendirdi.

Mektupta, “İsrail’i hedef alırsanız, biz de sizi hedef alırız” denerek Netanyahu aleyhine bir karar alınması durumunda, ABD’nin UCM’ye verdiği tüm desteğin sona erdirileceği ve mahkeme çalışanlarına yaptırım uygulanacağı belirtiliyor.

Uluslararası mahkemenin Netanyahu ve Hamas liderleri hakkında tutuklama kararı alacağı iddiası üzerine İsrail ve G7 ülkelerinden de tepkiler gelmişti.

UCM Başsavcısı Karim Khan, cuma günü yazılı bir açıklama yaparak gözdağı ve misillemeyle UCM personelini engelleme veya korkutma girişimlerinin derhal durdurulmasını istedi.

Khan, Filistin’deki savaş suçları konusunda inceleme başlatmıştı.