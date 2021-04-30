ABD’li senatör: Erdoğan’ın Trump’tan aldığı kartın son kullanım tarihi bitti

ABD’li senatörler Türkiye’daki temel insan hakları ihlallerine karşı yeni bir yasa tasarısı hazırladı.

Demokrat senatörler Edward J.Markey, Ron Wyden ve Jeff Merkley ‘Türkiye İnsan Haklarını Geliştirme Yasası’nı yeniden gündeme getirdi. Tasarı 2017 ve 2019’da da getirilmişti ancak komiteden geçmesine rağmen Cumhuriyetçi senatörlerin oyuyla genel kurulda reddedilmişti.

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Senato Dışilişkiler Komitesi üyesi Markey, Erdoğan’ın eski başkan Donald Trump üzerinden Beyaz Saray’ı ‘istismar’ ettiğini belirterek, “ABD bir kez daha güçlü konuşacak. Erdoğan hükümeti sosyal medyayı sansürleyerek, ifade özgürlüğünü kısıtlayarak ve kendisine itiraz edenleri sindirerek muhalefeti susturma kampanyasından sorumlu tutulacak” dedi.

Markey, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’ın Beyaz Saray’ından aldığı serbest hak ihlalleri kartının geçerlilik tarihi resmen sona erdi. Başkan Biden Erdoğan hükümetinin hesap vermesi için tüm diplomatik yolları kulanmalı.”

President Erdogan’s free pass from the Trump White House to commit abuses has officially expired. My legislation with @RonWyden and @SenJeffMerkley makes clear that President Biden must use all diplomatic tools to hold the Erdogan government accountable.https://t.co/ker7Y54wsz — Ed Markey (@SenMarkey) April 30, 2021

Wyden da, “Türkiye’nin otoriter hükümeti, gazetecilerin, siyasi rakiplerin ve Erdoğan’ı eleştirmeye cesaret eden sıradan yurttaşların haklarını ayaklar altına aldı” dedi.

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Tasarıda temel insan haklarını ihlal eden yetkililer için yaptırım çağrısında bulunuluyor.

Metne göre yasa tasarısının amaçları;