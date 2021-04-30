ABD’li senatör: Erdoğan’ın Trump’tan aldığı kartın son kullanım tarihi bitti

ABD’li senatörler Türkiye’daki temel insan hakları ihlallerine karşı yeni bir yasa tasarısı hazırladı.
Demokrat senatörler Edward J.Markey, Ron Wyden ve Jeff Merkley ‘Türkiye İnsan Haklarını Geliştirme Yasası’nı yeniden gündeme getirdi. Tasarı 2017 ve 2019’da da getirilmişti ancak komiteden geçmesine rağmen Cumhuriyetçi senatörlerin oyuyla genel kurulda reddedilmişti.
Senato Dışilişkiler Komitesi üyesi Markey, Erdoğan’ın eski başkan Donald Trump üzerinden Beyaz Saray’ı ‘istismar’ ettiğini belirterek, “ABD bir kez daha güçlü konuşacak. Erdoğan hükümeti sosyal medyayı sansürleyerek, ifade özgürlüğünü kısıtlayarak ve kendisine itiraz edenleri sindirerek muhalefeti susturma kampanyasından sorumlu tutulacak” dedi.
Markey, Twitter’dan şu mesajı paylaştı: “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump’ın Beyaz Saray’ından aldığı serbest hak ihlalleri kartının geçerlilik tarihi resmen sona erdi. Başkan Biden Erdoğan hükümetinin hesap vermesi için tüm diplomatik yolları kulanmalı.”
Wyden da, “Türkiye’nin otoriter hükümeti, gazetecilerin, siyasi rakiplerin ve Erdoğan’ı eleştirmeye cesaret eden sıradan yurttaşların haklarını ayaklar altına aldı” dedi.
Tasarıda temel insan haklarını ihlal eden yetkililer için yaptırım çağrısında bulunuluyor.
Metne göre yasa tasarısının amaçları;
- Dışişleri Bakanı’nı Türkiye’de görüşlerinden dolayı tutuklananların ve siyasi tutukluların serbest bırakılmasını sağlamak için çalışan Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarına yardım sağlamaya yönlendirir.
- ABD’nin Türkiye’de demokrasiyi, barışı ve refahı desteklemesi ve Türkiye Hükümeti’nin ifade özgürlüğü, barışçıl toplanma ve örgütlenme özgürlüğüne yönelik saldırısına karşı çıkması için bir Politika Beyanı ortaya koyuyor.
- Türkiye Hükümeti’nin şunları yapmasını gerektiğini ifade eder:
* Gazeteciler ve gazetecilik mesleğini destekleyenler için korkunç iklimi iyileştirmek için adımlar atın;
* Hükümetin devam eden internetteki ifade özgürlüğünü baskılanması durdurun
* Avukatlar, yargıçlar ve savcıların ayrım gözetmeksizin gözaltına alınmasını ve yargılanmasını durdurun ve Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi (ICCPR) Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Türkiye’nin diğer uluslararası insan hakları yükümlülükleri kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirin.
- Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti insan hakları ihlallerini gidermek için etkili adımlar atmadığı takdirde Senato anlayışını ifade eder:
* Başkan, inanç ve siyasi mahkumların tutuklanmasından, gazetecilerin siyasi amaçlı gözaltına alınmasından, sosyal medya aracılığıyla ifade özgürlüğünün kısıtlanmasından ve uluslararası kabul görmüş insan haklarının diğer ağır ihlalleri sorumlu bulunan Türkiye Hükümeti yetkililerine Küresel Magnitsky İnsan Hakları Hesap Verebilirlik Yasası uyarınca yaptırımlar uygulamalıdır;
* Türkiye Hükümeti’nde muhaliflere karşı sınır ötesi ciddi faaliyetlerde bulunanlara dair Dışişleri Bakanı “Kaşıkçı Yasağı” kapsamında vize kısıtlamaları getirmelidir;
* Hazine Bakanı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nin vatandaşlarının insan haklarını ihlal etmesine olanak tanıyan her türlü kredi, hibeler, politikalar veya stratejilere karşı çıkmaları için önemli uluslararası finans kuruluşlarının Birleşik Devletler icra direktörlerini yönlendirmelidir.