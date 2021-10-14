ABD’li kurumdan İstanbul için iklim modellemesi: Deniz 2 km içeri girebilir

Climate Central’ın modellemesi, emisyon üretiminin durdurulamaması halinde 40 yıl içinde İstanbul sahillerinin iki kilometre içlere kadar sular altında kalacağını gösterdi.

BM bünyesindeki Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli (IPCC), açıkladığı yeni raporda iklim değişikliğinin ‘yaygınlaştığı, hızlandığı ve yoğunlaştığı’ uyarısında bulunmuştu.

Raporda küresel ısınmayla birlikte sıcak hava dalgalarının artacağı, sıcak mevsimlerin uzayacağı, soğuk mevsimlerin ise kısalacağı vurgulanıyor. Ayrıca sera gazı emisyonlarının bu şekilde devam etmesi halinde on yıldan biraz uzun bir süre içinde önemli bir sıcaklık sınırının kırılabileceği öngörülüyor.

BM Genel Sekreteri António Guterres’in ‘insanlık için kırmızı kod’ olarak nitelediği raporda bu yüzyıl sonunda deniz seviyelerinin de 2 metreye kadar yükselebileceği belirtiliyor. Uzmanlar 50’ye yakın ülkenin, harekete geçilmezse ‘yeryüzünden silinebileceği’ uyarısını yapmıştı.

Kasım ayında İskoçya’nın Glasgow kentinde yapılacak Birleşmiş Milletler (BM) 26’ncı İklim Değişikliği Konferansı (COP26) öncesinde de uyarılar artıyor.

ABD merkezli Climate Central adlı organizasyon; Çin, Hindistan, Vietnam ve Endonezya’nın olumsuzluklardan en çok etkilenecek ülkeler olduğunu ortaya koydu.

İstanbul modellemesi

Climate Central’ın modellemesine göre, artışın bir buçuk derecede tutulabildiği durumda İstanbul’un kıyıları şöyle etkilenecek:

*Ataköy ve Zeytinburnu sahili en çok etkilenen alanlar. Deniz, Bakırköy Osmaniye’de 2 kilometre içeri ulaşıyor.

*Kadıköy Rıhtım Caddesi tamamen, Bağdat Caddesi kısmen sular altında kalıyor.

*Haliç kıyısı karşılıklı olarak yer yer 250 metreye kadar su altında kalıyor.

*Yenikapı etkinlik alanını, Kennedy Caddesi’ni ve Yenikapı Marmaray istasyonunu su basıyor.

*Küçükçekmece Gölü Esenyurt’un içlerine doğru uzuyor. Diğer tarafta Sazlıdere Barajı ile birleşiyor.

Hürriyet’in haberine göre kötümser senaryonun gerçekleşmesi ve ortalama küresel yüzey sıcaklığındaki artışın üç dereceyi bulması halinde şunlar yaşanacak:

*Beşiktaş’ta Dolmabahçe ve Çırağan sarayları ile Vodafone Park sular altında kalıyor.

*İstanbul Havalimanı yakınlarındaki Durugöl tamamen denize karışıyor.

*Su Bahçelievler’de Şirinevler metrobüs durağına kadar, Zeytinburnu’da ise D-100 karayoluna kadar ilerliyor.

*Haliç’te, Tersane İstanbul deniz altında kalıyor.

*Deniz, Kasımpaşa İskelesi’nden Piyalepaşa Bulvarı’na kadar yaklaşık 2 km içeri giriyor.