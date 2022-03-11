ABD’li bankalar Goldman Sachs ve JP Morgan, Rusya’dan çıkıyor

ABD’li bankalar Goldman Sachs ve JP Morgan Chase, Rusya’daki operasyonlarını sonlandırma kararı verdi.

Rusya, Ukrayna’ya yönelik saldırısı nedeniyle ağır bir yaptırım dalgasıyla karşı karşıya kalmıştı. Batı ülkeleri, Rusya’ya ağır ekonomik bedel ödetmek için özellikle finans alanında çok sayıda yaptırımı yürürlüğe koymuştu. Yaptırımlardan dolayı Batılı finans kuruluşları için Rusya’da faaliyet göstermek giderek daha zor hale geldi.

Bunun üzerine Goldman Sachs, Rusya’daki operasyonlarını sonlandıracağını duyuran ilk büyük Wall Street bankası oldu. Bankadan yapılan açıklamada, düzenleyici ve lisans gerekliliklerine uygun olarak bankanın Rusya’daki işini sonlandırdığı belirtilerek, piyasada önceden var olan yükümlülükleri yönetme veya kapatma konusunda bankanın dünya genelindeki müşterilerini desteklemeye odaklandığı belirtildi.

Goldman Sachs’ın ardından JP Morgan da Rusya’daki operasyonlarına son verdiğini duyurdu. Bankadan yapılan açıklamada, JP Morgan’ın dünya genelinde hükümetlerin direktiflerine uygun olarak aktif şekilde Rusya’daki işlerini sonlandırdığı ve ülkede yeni bir iş arayışında olmadığı bildirildi.

Mevcut faaliyetlerin sınırlandırıldığına işaret edilen açıklamada, ayrıca firmanın insani yardım çabalarını desteklemek için toplam 5 milyon dolarlık taahhütte bulunduğu anımsatıldı.