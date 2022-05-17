AB’den ‘yeni mali kriz’ uyarısı

Hisse fiyatlarındaki düşüş ve kripto para birimlerindeki derin değer kaybı, yeni bir mali krizin tetikleyicisi olabilir mi? Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell bu durumun, yeni bir mali krizi tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

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New York’ta teknoloji şirketlerinin işlem gördüğü Nasdaq’ta geçen hafta kayıp yüzde 8’e dayanırken, yılbaşından bu yana gerileme yüzde 25’i aştı.

Kripto para piyasası da geçen hafta depremle sarsıldı. Piyasa değeri en yüksek olanlardan coinlerden Luna’nın fiyatının 100 dolarlardan 1 centin altına gerilemesi şok etkisi yarattı.

Döviz piyasasındaysa ABD Merkez Bankası’nın (Fed) şahinleşmesiyle diğer paralara karşı değer kazanan dolar, avro karşısında Ocak 2017’den bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

AB yetkilisi Borrell, Rusya-Ukrayna savaşı ve bunun küresel ekonomiye etkileri hakkındaki yazısında AB’nin hem Rusya hem de Ukrayna ile yakın ekonomik bağları olduğunu ve savaşın olumsuz ekonomik sonuçlarını AB’nin de hissettiğini belirtti.

‘Yoksullar daha fazla etkileniyor’

Borrell, savaş nedeniyle gıda, enerji ve başlıca emtia fiyatlarının baskısıyla enflasyonda sert bir artış yaşandığını anımsattı.

Enflasyonun, salgının ardından ekonomik toparlanmanın neden olduğu artan talep ve değer zincirinde devam eden kesintiler sonucunda 2021 boyunca yüksek seyrettiğini anımsatan Borrell, savaşın enflasyon artışını hızlandırdığını kaydetti.

Josep Borrell, enflasyonun en yoksulları ve zayıfları daha fazla etkilediğini, dünya çapında eşitsizlikleri de artırdığını bildirdi.

‘Yeni bir mali kriz tetiklenebilir’

“Son haftalarda finansal piyasalarda hisse fiyatlarında hızlı bir düşüş ve kripto para birimlerinde olağanüstü bir değer kaybı gözlemledik” diyen Borrell, bu durumun yeni bir mali krizi tetikleyebileceğine dikkati çekti.

Borrell, bu durumda uluslararası sermayenin finans alanında yüksek riskli yatırımlardan çıkarak ABD gibi daha güvenli yerlere yöneleceğini savundu.

Riskin gerçekleşmeye başladığını belirten Borrell, son dönemde dolar kurunun hızla yükseldiğini, bunun para birimi değer kaybeden ülkelerde enflasyonu daha fazla beslediğini aktardı.