AB’den Türkiye’yi ilgilendiren bal düzenlemesi

Avrupa Birliği (AB), Türkiye dahil üçüncü ülkelerden ithal edilen balların önemli bölümünün hileli çıkmasının ardından bal kavanozlarına yeni etiketleme sistemi getiriyor.

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DW Türkçe’nin haberine göre balın yanı sıra reçel, marmelat ve meyve sularını da kapsayan düzenlemeyle tüketici için şeffaflığın artırılması amaçlanıyor.

Geçen yıl AB Komisyonuna bağlı sağlık ve bilim kuruluşları ile AB yolsuzlukla mücadele kuruluşu OLAF’ın iş birliğiyle hazırlanan rapor kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. AB ülkelerine giden ballardan alınan 320 numuneden yüzde 46’sının saf bal olmadığını belirlenmişti. Türkiye’den ithal edilen 15 numuneden 14’ü hileli çıkmıştı.

AB yönetmeliklerine göre balın hiçbir katkı maddesi ya da sulandırıcı içermemesi, tamamen doğal olması gerekiyor.

AB harekete geçti

AB’ye üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu’nun (AP) üzerinde anlaştığı yeni düzenlemeyle bal kavanozlarının etiketlerinde balın menşei ile ilgili daha detaylı bilgi yer alması zorunluluğu getiriliyor.

Etikette balın hangi ülkeden geldiğinin yanı sıra karışım olması durumunda en fazla içeriğe sahip dört ülkenin oranlarının da ayrı ayrı yazılması gerekiyor. Şimdiye kadar etiketin üzerinde AB menşeli olup olmadığının yazılması yeterli oluyordu.

Düzenlemeyle, üye ülkelere ürünlerin denetiminin de sıkılaştırılması çağrısı yapılıyor. Denetimlerle içine şeker karıştırılmış balların ayırt edilmesi ve ürünün menşeinin takibi yoluyla üretici ya da ithalatçının daha kolay tespit edilebilmesi hedefleniyor.