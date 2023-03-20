AB’den Türkiye’ye 1 milyar avro deprem desteği

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye’yi 1 milyar avroyla destekleyeceklerini söyledi.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı sayısı resmi olarak 50 bin 96’ya çıktı. Henüz tamamlanmayan hasar tespit çalışmalarına göre 301 bin bina acil yıkılacak, yıkık veya orta hasarlı.

İktidar, depremlerin maddi bilançosunun 104 milyar dolar olduğunu açıklamıştı. Bu rakam CHP’ye göre 126 milyar dolar, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’na (BMKP) göreyse 100 milyar doları aşıyor.

Türkiye’nin gayri safi mili hasılası 2022’de 942 milyar dolardı (yaklaşık 15 trilyon lira).

AB’nin depremlerden etkilenen Türkiye ve Suriye için düzenlediği Uluslararası Bağışçılar Konferansı Belçika’nın başkenti Brüksel’de başladı.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, konferansın açılışında Türkiye ve Suriye’deki deprem bölgelerine destek için seslendi.

Von der Leyen, “Avrupa Komisyonu deprem sonrası yeniden yapılanma için Türkiye’yi 1 milyar avroyla destekleyecek” dedi.

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da 500 milyon İsveç kronu (914 milyon 501 bin 396 TL) bağışlayacaklarını söyledi.