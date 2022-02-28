AB’den Rus merkez bankasına yasak: Rezervlerine erişimi kesildi

Avrupa Birliği (AB), Rusya Merkez Bankası’nın rezerv ve varlıklarının yönetimiyle ilgili işlemleri yasakladı.

Fotoğraf: Reuters

AB’nin Rusya’nın Ukrayna’ya saldırması nedeniyle hazırladığı yaptırım listesine Rusya Merkez Bankası’nın da dahil edilmesi kararı, AB Resmi Gazetesi’nde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Rusya Merkez Bankası adına veya onun talimatıyla hareket eden herhangi bir tüzel kişi, kuruluş veya organla yapılan işlemlere yasak getirildi.

Rusya Merkez Bankası varlıklarıyla birlikte rezervlerin yönetimiyle ilgili işlemler de yasak kapsamına alındı.

AB’nin veya ilgili üye ülkenin finansal istikrarını sağlamak için ‘kesinlikle gerekli’ işlemlereyse izin verilebilecek.

Rusya, özellikle yüksek fiyatlı doğalgaz ve petrol gibi enerji ürünlerinin satışından sağladığı döviz rezervleriyle Batı’nın ekonomik yaptırımlarının etkisini zayıflatmayı planlıyordu.

ABD ve Avrupa, Rusya’nın 640 milyar doları bulan rezervlerini de hedefe aldı.

Rusya rezervlerinin yaklaşık yarısı Batı ülkelerinde bulunuyordu. Rusya’nın söz konusu rezervlerine erişimi kesildi.