AB'den Apple ve Meta'ya ceza

Avrupa Birliği’nin (AB) icra organı Avrupa Komisyonu, dijital kurallara uymadığı gerekçesiyle Apple’a 500 milyon avro (yaklaşık 21,8 milyar lira), Meta’ya da 200 milyon avro (yaklaşık 8,7 milyar lira) para cezası kesti.

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2024’te yürürlüğe giren Dijital Hizmetler Yasası’yla teknoloji şirketlerine ilişkin AB kuralları sıkılaştırılmıştı.

AB, geçen yıl Apple ve Meta’nın bu kurallara uyup uymadığını belirlemek üzere soruşturma başlatmıştı.

Avrupa Komisyonu’nun açıklamasına göre Apple ve Meta, yasa kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal etti.

Söz konusu yasa uyarınca App Store’daki geliştiricilerin, alternatif teklifler hakkında kullanıcıları ücretsiz bilgilendirmesi ve bunlara yönlendirmesi gerekiyor.

Apple’sa buna izin vermeyip yükümlülüklere uymadı. Şirketin çeşitli kısıtlamaları nedeniyle, uygulama geliştiricileri App Store dışındaki alternatif dağıtım kanallarından faydalanamadı.

Meta’nın ceza alma nedeniyse kullanıcılarına sunduğu ‘Öde veya rıza göster’ modeli.

Yasaya göre platformların kullanıcılardan kişisel verilerinin hizmetler arasında birleştirilebilmesi için onay alması gerekiyor.

Onay vermeyen kullanıcılaraysa daha az kişiselleştirilmiş bir alternatifin sunulması zorunlu.

Ancak Meta 2023’te ‘Öde veya rıza göster’ modeli sunarak kullanıcılardan reklamsız kullanım için aylık abonelik veya veri paylaşımı talep etti.

Avrupa Komisyonu, Dijital Piyasalar Yasası kapsamındaki kurallara uyulmadığı için bu platformlara ilk defa para cezası kesmiş oldu.