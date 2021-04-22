ABD’den Türkiye dahil 116 ülke için ‘seyahat etmeyin’ uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı ‘Covid-19 vakalarının çok yüksek olmasını’ gerekçe göstererek aralarında Türkiye’nin de bulunduğu en az 116 ülkeyi bu hafta ‘Dördüncü Seviye: Seyahat Etmeyin’ uyarı listesine ekledi.

Fotoğraf: Reuters

Bakanlık listesinde Britanya, Kanada, Fransa, Meksika, Almanya da yer aldı.

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ABD Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü, ‘seyahat etmeyin’ uyarısını dünya çapındaki ülkelerin yaklaşık yüzde 80’ini kapsayacak şekilde genişleteceğini açıklamıştı.

Salı gününden önce Dışişleri Bakanlığı’nın listesine göre yaklaşık 200 ülkeden 34’ü bu kategoride yer alıyordu. Bu sayı dün gece 150’ye çıktı. Bakanlık güncellemeleri ne zaman tamamlayacağını açıklamadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, kararın bazı ülkelerdeki mevcut sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesi anlamına gelmediğini, bunun yerine ‘Dışişleri Bakanlığı’nın seyahat uyarı sisteminde (ABD salgın hastalık önleme idaresinin) epidemiyolojik değerlendirmelerini daha yakından yansıtacak bir ayarlamayı yansıttığını’ bildirdi.

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Uyarılara uyulması zorunlu değil ve Amerikalılarının seyahat etmesini yasaklamıyor.

Çin ve Japonya gibi bazı ülkeler ise ‘Üçüncü Seviye: Seyahati Yeniden Gözden Geçerin’ kategorisinde yer aldı.